Udinese, stasera in campo in Coppa Italia: ampio turnover per Gotti

La seconda giornata dedicata al quarto turno di Coppa Italia si chiude alle ore 21 con il confronto della "Dacia Arena" tra Udinese e Bologna: in palio, per la squadra vincitrice, un posto negli ottavi di finale contro la Juventus. I friulani arrivano a questo appuntamento dopo il ko per 3-0 contro la Lazio, mentre gli emiliani sono reduci dal convincente trionfo in casa del Napoli: per entrambe le compagini si tratta del secondo match stagionale nella competizione, al terzo turno i bianconeri si sono imposti sul Sudtirol (3-1) e i rossoblu hanno battuto il Pisa (3-0). Il direttore di gara sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì.

COME ARRIVA L'UDINESE - Dopo due sconfitte consecutive, la formazione allenata dal tecnico ad interim Luca Gotti vuole invertire il trend negativo e accedere alla fase successiva del torneo: rispetto all'ultima gara di campionato, saranno inevitabilmente cambiate alcune pedine nell'undici titolare ma rimarrà invariato il modulo (3-5-2). In porta ci sarà Nicolas al posto di Musso, Becao e l'ex De Maio tornano al centro della difesa assieme all'arretrato Samir, Opoku e Stryger Larsen agiranno invece sulle corsie esterne. Mandragora e De Paul sicuri dal 1' in mezzo al campo, ancora attivo il ballottaggio tra Barak e Walace per il ruolo di regista (favorito il ceco). In attacco confermato Nestorovski, al suo fianco non ci sarà Okaka bensì Teodorczyk.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Sembra tornata la giusta dose di serenità nell'ambiente rossoblu: Sinisa Mihajlovic, assieme al suo vice Miroslav Tanjga (che sarà in panchina questa sera), sta provando a far dimenticare ai suoi ragazzi le tre battute d'arresto di fila fatte registrare tra fine ottobre ed inizio novembre contro Cagliari, Inter e Sassuolo. Prima il pareggio col Parma e poi la straordinaria affermazione al "San Paolo" hanno restituito a tutti i giocatori quel coraggio forse mancato nelle precedenti sfide: questa sera, come prevedibile, ci sarà spazio per diversi uomini che hanno avuto poco minutaggio nella prima parte di stagione. Il modulo sarà il 4-2-3-1: esordio stagionale in porta per Da Costa, Mbaye e Krejci terzini con Denswil e Corbo (anch'egli alla prima gara in stagione) in mezzo, Medel sarà affiancato da Dzemaili a centrocampo (scalpita Schouten, pur in condizioni fisiche non ottimali) mentre sulla trequarti troveranno spazio Skov Olsen, Svanberg e Sansone. L'unica punta sarà Destro: rifiatano sia Palacio che Orsolini, indisponibili Dijks, Soriano e Santander.