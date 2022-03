Udinese, Success torna in gruppo: il report dell'allenamento

Allenamento pomeridiano per l'Udinese, che oggi al Bruseschi ha sostenuto una seduta tecnico tattica in vista dell'anticipo di sabato contro il Napoli.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento pomeridiano per l'Udinese, che oggi al Bruseschi ha sostenuto una seduta tecnico tattica in vista dell'anticipo di sabato contro il Napoli. Tutti presenti i componenti della rosa ad eccezione di Nehuen Perez, ai box per la distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma. In gruppo, quindi, non solo Nuytinck, tornato completamente a disposizione, ma anche Isaac Success, l'attaccante fermato prima della gara con la Samp da un problema di condizione di cui nulla si è saputo.