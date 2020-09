Udinese, torna Pereyra: la Juve lo propose al Napoli per sconto sui 90mln di Higuain

Roberto Pereyra è a un passo dal ritorno all'Udinese. Il giocatore, in uscita dal Watford dopo la retrocessione in Championship, tornerà a vestire la maglia bianconera a sei anni di distanza dall'ultima volta. Lo riporta Tuttomercatoweb. Il calciatore nell'estate del 2016 fu accostato anche al Napoli perché la Juventus lo propose al club azzurro per ridurre i 90 milioni di clausola nell'affare Higuain.