Udinese-Verona, le formazioni ufficiali: Beto e Success sfidano Lasagna e Djuric

La 20a giornata di Serie A si chiude con il monday night della Dacia Arena dove l'Udinese ospiterà l'Hellas Verona. Andrea Sottil si affida alla coppia d'attacco formata da Beto e Success con Ehizibue, decisivo nel match contro la Sampdoria, a destra Ehizibue e Udogie a sinistra. In cabina di regia c'è Walace con Samardzic e Arslan ai lati mentre in difesa Becao, Bijol e Perez proteggono la porta di Silvestri. Risponde Zaffaroni con Montipò fra i pali, Magnani, Hien e Ceccherini in difesa mentre Depaoli e Lazovic sono gli esterni. A centrocampo spazio a Tameze e Sulemana mentre Lasagna e Braaf innescano l'unica punta Djuric.