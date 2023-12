Udinese-Verona, le formazioni ufficiali: Folorunsho inamovibile per Baroni

GIOVANILI PRIMAVERA, KO NEL DERBY: IL NAPOLI PERDE DI MISURA CON LA SALERNITANA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Salernitana per 1-0 allo Stadio Volpe di Salerno nella decima giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Salernitana per 1-0 allo Stadio Volpe di Salerno nella decima giornata del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A INCREDIBILE A LECCE: FALCONE CONQUISTA UN RIGORE, PICCOLI LO SEGNA E FERMA IL BOLOGNA AL 99' Clamoroso pareggio al Via del Mare fra Lecce e Bologna, col finale che è 1-1 grazie alle reti di Lykogiannis e di Piccoli al 99esimo minuto. Il Bologna va avanti con merito con Charalampos Lykogiannis e una meravigliosa punizione al 68esimo minuto. Dopo un primo tempo... Clamoroso pareggio al Via del Mare fra Lecce e Bologna, col finale che è 1-1 grazie alle reti di Lykogiannis e di Piccoli al 99esimo minuto. Il Bologna va avanti con merito con Charalampos Lykogiannis e una meravigliosa punizione al 68esimo minuto. Dopo un primo tempo...