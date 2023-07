Udinese, vittoria di prestigio contro il Lipsia: ancora a segno Samardzic

Successo importante per l'Udinese, capace di battere in amichevole una formazione che nella prossima stagione parteciperà alla Champions League.

Successo importante per l'Udinese, capace di battere in amichevole una formazione che nella prossima stagione parteciperà alla Champions League. Si tratta del Lipsia, battuto dai friulani per 1-2. Match sbloccato alla mezz'ora da Samardzic, al centro di tante voci di mercato ma comunque concentrato sul campo. Nella ripresa arriva l'1-1 di Openda, ma poi nel finale Vivaldo regala il successo ai bianconeri. La squadra di Sottil torna in campo sabato 29 luglio, contro l'Union Berlino.