Uefa, la juventina Christillin sicura: “Allegri ci porterà allo Scudetto"

Anche Evelina Christillin crede in Max Allegri. La storica tifosa bianconera, membro del consiglio UEFA in FIFA, ha commentato così il ritorno del tecnico toscano alla guida della Juventus: "Con Allegri si ritorna alla casella di partenza e sono sicura che torneremo a toglierci delle soddisfazioni. Allo Scudetto ci credo perché considero Max il nostro valore aggiunto. Saprà rivitalizzare giocatori in ombra nell’ultima stagione, come Bernardeschi, e far fruttare l’ottimo momento di Chiellini, Bonucci e Chiesa", le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.