Uefa valuta esclusione Juve dalle Coppe, club prova la via del dialogo

I bianconeri rischiano di veder saltare l'accordo fino al 2025 in merito al fair play finanziario a causa delle possibili irregolarità riscontrate

L'Uefa attenderà la conclusione del nuovo processo di primo e secondo grado nei confronti della Juventus per le manovre stipendi, per poi prendere una decisione sul futuro europeo dei bianconeri. La Federazione europea infatti, ha sì aperto un filone d'inchiesta proprio in merito a queste imputazioni, ma ha deciso di aspettare la fine del processo italiano prima di muoversi in autonomia.

In base a cosa deciderà il tribunale, i bianconeri rischiano di veder saltare l'accordo fino al 2025 in merito al fair play finanziario a causa delle possibili irregolarità riscontrate. Se ciò dovesse accadere, la Uefa potrebbe escludere la Juve dalle prossime coppe. Al momento non ci sono stati incontri tra i vertici juventini e quelli della UEFA e difficilmente i bianconeri cambieranno la propria linea, che riguarda la correttezza del proprio operato e la solidità economica dimostrata con gli aumenti di capitale (700 milioni di euro). Nel frattempo però potrebbe essere utile aprire un nuovo canale con Nyon ed è un'ipotesi che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.