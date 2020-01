UFFICIALE - Amrabat è della Fiorentina da luglio: contratto depositato in Lega

Dopo un lungo inseguimento, al termine di una giornata molto proficua per i colori viola, Sofyan Amrabat (23) è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Il centrocampista olandese di origini marocchine è stato acquistato a titolo definitivo dall'Hellas Verona, contratto depositato. Il Napoli ci aveva provato, raggiungendo in grande anticipo tutti gli accordi con il Verona ma non con i suoi agenti su durata dell'accordo e clausola rescissoria bassa.