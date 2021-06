UFFICIALE - Apprezzato da ADL, Dionisi è il dopo De Zerbi: ha firmato col Sassuolo

Alessio Dionisi è il nuovo tecnico del Sassuolo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club neroverde ha annunciato la propria scelta, puntando così sull'ex allenatore dell'Empoli, che ha risolto il proprio legame con gli azzurri in settimana proprio per sposare la causa del club emiliano. "Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!".