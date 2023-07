UFFICIALE - Atalanta, Boga ceduto a titolo definitivo al Nizza: il comunicato

Adesso è ufficiale: Jeremie Boga lascia l'Atalanta per trasferirsi al Nizza a titolo definitivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro con il seguente comunicato: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a OGC Nizza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga, 26enne attaccante franco-ivoriano che lascia il Club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist.

Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Jérémie, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Ligue 1".

Merci @BogaJeremie! E buona fortuna per la tua nuova avventura!



Thank you Jérémie, and good luck at @ogcnice! 🪄#GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/VOY1t8ODOo