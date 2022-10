UFFICIALE - Atalanta, buone notizie per Gasperini: due titolari tornano tra i convocati

Tornano tra i convocati i lungodegenti Duvan Zapata e Juan Musso.

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio, gara valida per l'11ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Tornano tra i convocati i lungodegenti Duvan Zapata e Juan Musso. Questo l'elenco completo:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Mæhle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Zortea.

Centrocampisti: De Roon, Éderson, Koopmeiners, Malinovskyi, Pašalić.

Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman, Muriel, Zapata.