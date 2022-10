UFFICIALE - Atalanta, confermato infortunio De Roon: quasi certamente salterà il Napoli

Continua al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri la preparazione alla partita con l’Empoli in programma domenica alle 12.30

Continua al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri la preparazione alla partita con l’Empoli in programma domenica alle 12.30 allo stadio Castellani. Mister Gasperini oggi ha diretto una doppia seduta di lavoro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto de Roon hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Lo riporta l'Atalanta sul proprio sito ufficiale.