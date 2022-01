UFFICIALE - Atalanta, nuovo positivo nel gruppo squadra: attivato subito il protocollo

Nuovo positivo in casa Atalanta, che non ha però specificato se si tratti di un membro dello staff o di un calciatore. Questo il comunicato del club orobico: "Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".