UFFICIALE - Atalanta, ricorso al Collegio di Garanzia del CONI: chiesto il 3-0 a tavolino col Toro

"L'Atalanta chiede di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc".

TuttoNapoli.net

L'Atalanta, nonostante nei primi due gradi di giudizio sia stato stabilito che la partita contro il Torino dello scorso 6 gennaio non disputata per i tanti casi di Covid emersi tra le fila dei granata, debba essere rigiocata, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, chiedendo il 3-0 a tavolino. Questo il testo: "L'Atalanta chiede di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc e conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 Noif, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio, con il risultato di 3-0 in favore e in via di subordine, di accogliere il ricorso e di rinviare la decisione agli organi di giustizia Figc, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi".