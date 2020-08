UFFICIALE - Atalanta, tre positivi al Covid-19: il comunicato

Tre casi di Coronavirus nell'Atalanta alla ripresa dell'attività col raduno di oggi. Ad annunciarlo la società stessa sul sito, senza però rendere nota l'identità dei propri tesserati: "Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone - si legge -. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS".