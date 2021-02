UFFICIALE - Benevento, Inzaghi salta il Napoli: multa e squalifica per Gasperini

Un turno di stop per Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento prossimo avversario del Napoli in campionato. Squalifica e ammenda di 15.000 euro, invece, per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. La comunicazione è arrivata oggi dal Giudice Sportivo a seguito della 23esima giornata. Questa la motivazione: "per avere, al 25' esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa".