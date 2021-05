UFFICIALE - Benevento retrocesso matematicamente in Serie B, Toro salvo

Il Torino pareggia 0-0 all'Olimpico con la Lazio e strappa un punto che vale la salvezza in Serie A. Condannato il Benevento che retrocede matematicamente in Serie B, perde di significato l'ultima di campionato tra i granata e i sanniti.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 44

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 36

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno