UFFICIALE - Bologna, espulsione per Orsolini: salterà la sfida ai Campioni d'Italia

Ingenuità di Riccardo Orsolini a metà della ripresa nella gara che il Bologna ha dominato sul campo della Cremonese. L'esterno del Bologna infatti, già ammonito nel primo tempo, è entrato in ritardo in scivolata su Vasquez rimediando così la seconda ammonizione e lasciando i suoi in dieci. L'attaccante rossoblù verrà squalificato e salterà dunque la sfida ai campioni d'Italia.