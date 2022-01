UFFICIALE - Bologna, i convocati di Mihajlovic: out Orsolini e Dijks. Tornano in due

Di seguito i giocatori convocati da Sinisa Mihajlovic per la partita che domani attende il suo Bologna contro il Napoli. Assenti Dijks ed Orsolini, l'assenza dell'olandese legata ad un problema fisico per diretta comunicazione del club stesso, rientrano invece Medel in difesa e Vignato a centrocampo.

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate, Stivanello (31).

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Falcinelli, Pagliuca (44),