UFFICIALE - Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Napoli: ci sono Poli e Santander

Attraverso un comunicato, sono stati diramati i convocati del Bologna per la sfida di campionato, in scena domani alle 19. 30 al Dall'Ara contro il Napoli. Il tecnico serbo recupera sia Pioli che Santander, mentre niente da fare per il difensore Bani costretto al forfait per un infortunio. Di seguito l'elenco dei calciatori convocati:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bonini (6), Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen