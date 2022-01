UFFICIALE - Bologna, Mihajlovic recupera tre giocatori per il Napoli: si sono negativizzati

Sinisa Mihajlovic può contare su tre giocatori in più in vista della ripresa dei giochi per il suo Bologna. Come documentato sui profili social dei tre, si sono infatti negativizzati i due centrocampisti Dominguez e Viola e l'attaccante Van Hooijdonk: erano tutti a Casteldebole ad allenarsi nella giornata di oggi. Tornato a Bologna anche il centrocampista Schouten.