UFFICIALE - Bologna, Mihajlovic squalificato e multato per insulti all'arbitro

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare andare in scena ieri. Un turno di squalifica anche per Sinisa Mihajlovic: "per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive". Per l'allenatore del Bologna anche un'ammenda da 15mila euro.