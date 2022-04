UFFICIALE - Bologna, ricorso vinto e squalifica ridotta: Medel ci sarà contro l'Inter

Gary Medel, jolly difensivo del Bologna, sarà a disposizione della squadra felsinea per la sfida di domani contro l'Inter.

Gary Medel, jolly difensivo del Bologna, sarà a disposizione della squadra felsinea per la sfida di domani contro l'Inter. Il club emiliano ha infatti vinto il ricorso sulla squalifica di due turni comminatagli dopo l'espulsione contro la Juventus: "Nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022; udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00)".