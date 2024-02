UFFICIALE - Bombe carta contro la Polizia: Daspo a 50 interisti

GIOVANILI NUOVO ARRIVO IN PRIMAVERA? IN PROVA UN ESTERNO FRANCESE EX JUVENTUS Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... LE ALTRE DI A ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TITOLARI ANGELINO E MINA, LA SCELTA SU VIOLA Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari