UFFICIALE - Buona notizia per il calcio italiano: la Sampdoria è salva e riparte dalla Serie B

Buone notizie arrivano dall’assemblea degli azionisti della Sampdoria, in corso in questi minuti dalla sede di Corte Lambruschini. È arrivato il via libera all’approvazione del bilancio 2022, ordine del giorno di questa seduta. Non solo. É arrivato dal tribunale il via libera allo sblocco del prestito obbligazionario per effettuare l’aumento di capitale. Di fatto va ad iniziare l’era Manfredi-Radrizzani con l’iscrizione al campionato del prossimo campionato di Serie B.

Il comunicato

L'assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all'Assemblea. Blucerchiati S.r.l. ha sottoscritto e convertito la prima trance del prestito obbligazionario convertibile. Nelle prossime ore la società perfezionerà tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione al campionato 2023/2024