UFFICIALE - Cagliari, preso Strootman: arriva in prestito dal Marsiglia

Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. A confermarlo è la stessa società rossoblù tramite una nota sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva".