UFFICIALE - Cagliari, risoluzione con Di Francesco: ad un passo la sua nuova squadra

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari rende noto di aver risolto il proprio legame con Eusebio Di Francesco: "Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumbo per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Il Club augura al Mister e ai suoi collaboratori le migliori soddisfazioni per il continuo della carriera professionale". Lo aspetta l'Hellas Verona, che dovrebbe annunciarlo a ore, forse già oggi, come successore di Juric.