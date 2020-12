UFFICIALE - Campo impraticabile: Udinese-Atalanta rinviata a data da destinarsi

È arrivata la decisione ufficiale, Udinese-Atalanta, gara in programma oggi alle 15 non si giocherà. Il terzo sopralluogo ha dato esito negativo, ci sono troppe pozze d'acqua che frenano la palla. La partita è stata rinviata a data destinarsi. Nei prossimi giorni si deciderà il giorno ideale per entrambe le società.