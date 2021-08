UFFICIALE - Cerri finisce al Como: il Cagliari lo aveva pagato 9 mln alla Juve

Attraverso il sito della Lega di Serie B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo di prestito dell'attaccante Alberto Cerri dal Cagliari al Como.

L'attaccante nell'estate del 2019 era passato dalla Juventus al Cagliari, con il club isolano che aveva versato 9 milioni di euro nelle casse bianconere per l'attaccante che non ha mai avuto grande spazio in Sardegna.