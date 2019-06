UFFICIALE - Che delusione Lafont: la Fiorentina lo rispedisce in Francia a un anno dall'approdo

Per qualcuno era meglio di Meret, ad inizio stagione veniva descritto come il "Donnarumma francese", ma Alban Lafont in Italia ha fatto cilecca. Il classe '99 non ha convinto e la sua avventura infatti è già finita. La Fiorentina informa che il giocatore è stato ceduto al Nantes: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alban Lafont al Football Club de Nantes".