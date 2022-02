UFFICIALE - Che guaio per l'ex azzurro Gabbiadini: lesione al crociato e stagione finita

Stagione conclusa per Manolo Gabbiadini. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro - fa sapere la Sampdoria sul suo sito ufficiale - hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".