UFFICIALE - "Ci hai disgustato, mafioso!", multa alla Fiorentina per lo striscione contro Nicchi

Dopo la ventitreesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha comminato multe a Fiorentina, Roma e Hellas Verona. La viola aveva esposto durante l'ultimo match uno striscione contro l'attuale presidente dell'area Nicchi: "Ci hai disgustato, mafioso".

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.