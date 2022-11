UFFICIALE - Clamoroso ribaltone alla Juventus: si dimette tutto il Cda, Agnelli compreso!

Arriva una notizia clamorosa in casa Juventus.

Arriva una notizia clamorosa in casa Juventus: si è infatti dimesso tutto il CdA del club bianconero. Dimissioni anche per Andrea Agnelli, con lui anche Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene al quale restano le deleghe per la gestione del momento. Al momento non sono ancora noti i motivi della scelta, a breve si avranno informazioni in più.