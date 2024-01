UFFICIALE - Clamoroso Roma, esonerato Mourinho! La nota del club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso in casa Roma. Josè Mourinho è stato esonerato dalla società giallorossa con effetto immediato, si apprende dal sito del club. Una decisione forte, quella presa dal club della famiglia Friedkin che segue le ultime due sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Milan in campionato. Nella giornata di ieri i confronti interni a Trigoria sono proseguiti per tutto il pomeriggio, da qui la forte presa di posizione.

Questo il comunicato ufficiale della società giallorossa: "L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.