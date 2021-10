UFFICIALE - Colantuono è il nuovo allenatore: il comunicato del club granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Stando a quanto filtra in questi minuti, il tecnico ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione in caso di salvezza. Colantuono ha già allenato la Salernitana dal 2017 al 2019, conquistando una salvezza in B e rassegnando le dimissioni nella stagione successiva per motivi familiari.