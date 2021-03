UFFICIALE - Conmebol, rinviate le qualificazioni mondiali di marzo: Ospina resterà a Napoli

È arrivato l'annuncio della CONMEBOL: le gare di qualificazione per Qatar 2022 previste per il mese di marzo sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione - si legge - è dovuta all'impossibilità di avere in tempo tutti i giocatori sudamericani. La FIFA deciderà poi quando recuperare queste partita, coordinandosi insieme alla CONMEBOL e alla federazioni associate.