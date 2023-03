UFFICIALE - Consiglio di Stato respinge la sospensiva FIGC: la Juve avrà la "carta segreta"

La Juventus potrà avere la "carta segreta", la famosa nota 10940 della CoViSoC, che entro lunedì andrà trasmessa al club bianconero.

La Juventus potrà avere la "carta segreta", la famosa nota 10940 della CoViSoC, che entro lunedì andrà trasmessa al club bianconero. È, in sostanza, quanto deciso dal Consiglio di Stato nella giornata di oggi, come riporta Tuttosport.com. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla FIGC insieme al ricorso presentato nella giornata di ieri.

Si decide il 23 marzo, ma intanto… Non sussistono, si legge nel decreto del Consiglio di Stato, gli elementi di "estrema gravità e urgenza" che legittimerebbero la richiesta della FIGC. La carta, per ora, dovrà essere prodotta ai legali della Juventus, che puntano a usarla per invalidare l'inchiesta, poi la decisione definitiva sarà presa a partire dal 23 marzo, quando la causa sarà trattata in camera di consiglio.