UFFICIALE - Convocati Juve, a sorpresa assente Ramsey! Out anche Rugani, c'è Higuain

Sorpresa nei convocati della Juve per il debutto col Parma: Aaron Ramsey non è in lista poiché è più indietro di condizione e rimarrà a Torino per lavorare. Mentre Rugani è al centro di voci di mercato e per questo motivo la Juventus ha preferito non portarlo a Parma per lasciarlo tranquillo. Assente anche Rugani, c'è Higuain. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi