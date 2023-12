UFFICIALE - Coppa d'Africa, Nzola convocato dall'Angola: salterà la sfida di Supercoppa col Napoli

L'Angola ha ufficializzato i convocati per la Coppa d'Africa, che si terrà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio 2024 all'11 febbraio 2024.

L'Angola ha ufficializzato i convocati per la Coppa d'Africa, che si terrà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio 2024 all'11 febbraio 2024. Presenti gli 'italiani' Zito Luvumbo del Cagliari e Mbala Nzola della Fiorentina. L'attaccante viola sarà dunque costretto a saltare la Supercoppa italiana e non giocherà la semifinale contro il Napoli. Di seguito l'elenco dei convoncati diramati dalla nazionale angolana sui social.