UFFICIALE - Coppa Italia, definito il programma delle semifinali: gli accoppiamenti

Sarà Inter-Juventus in semifinale di Coppa Italia: battendo la Lazio la Vecchia Signora si è guadagnata l'ultimo posto disponibile nella Top 4 della competizione e per un posto in finale dovrà sfidare il collettivo di Inzaghi: sarà un remake della finale della passata edizione. Dall'altra parte del tabellone, due sorprese: se la Fiorentina non è certo una novità a questo livello, lo è certo la Cremonese. Dopo aver eliminato il Napoli, la squadra di Ballardini si è ripetuta contro la Roma ed è tra le prime quattro della competizione. Ora si giocherà un posto in finalissima contro la squadra di Italiano.