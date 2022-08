UFFICIALE - Coppa Italia, i convocati di Cioffi per Verona-Bari: Simeone escluso dalla lista

Gabriele Cioffi ha diramato la lista dei convocati, nella quale non figura il Cholito Simeone, in odore d'addio da ormai diverse settimane.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova stagione del Verona è ai blocchi di partenza: in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Bari, il tecnico dei veneti Gabriele Cioffi ha diramato la lista dei convocati, nella quale non figura il Cholito Simeone, in odore d'addio da ormai diverse settimane. Assente anche il neo-acquisto Josh Doig, oltre a Mateusz Praszelik e Mert Cetin, anch'essi in uscita.

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi.

Difensori: Amione, Ceccherini, Günter, Magnani, Dawidowicz, Coppola, Retsos.

Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Hongla, Terracciano, Tamèze, Cortinovis.

Attaccanti: Henry, Lasagna, Djuric, Piccoli, Sulemana.