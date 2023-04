UFFICIALE - Cori razzisti in Juve-Inter, pugno duro Questura: 171 Daspo ai tifosi bianconeri!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

171 DASPO per tifosi della Juventus che occupavano il settore del "primo anello Tribuna Sud" nella sfida contro l'Inter i Coppa Italia, per i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Questa la decisione della Questura di Torino, aiutata proprio dal club bianconero con le telecamere dell'Allianz Stadium.

Il provvedimento è stato deciso dopo la gara dello scorso 4 aprile, dopo che nella giornata di ieri era poi arrivata la grazia, da parte del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per l'attaccante belga, che era stato espulso per doppia ammonizione ma che invece sarà presente nella partita di ritorno in programma per mercoledì a San Siro.