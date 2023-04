UFFICIALE - Curva Juve chiusa contro il Napoli? Fissato giorno dell’udienza a sezione unite

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'udienza a sezioni unite della Corte d'appello della Figc che deve decidere sulla chiusura del primo anello della tribuna Sud dell'Allianz Arena della Juventus in occasione della partita con il Napoli (in programma il 23 aprile) è stata fissata per mercoledì 19 alle 13. Lo apprende l'ANSA. Mercoledì il club bianconero ha già un appuntamento importantissimo sul fronte della giustizia sportiva: alle 14,30 è infatti in calendario la seduta del Collegio di garanzia del Coni per la discussione del ricorso del club bianconero contro il -15 in classifica decretato della Corte d'appello della Figc per la questione plusvalenze.