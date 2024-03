UFFICIALE - D'Aversa, arriva la stangata del Giudice Sportivo per la testata a Henry

Il Giudice Sportivo ha emanato il verdetto per la testata di Roberto D'Aversa a Thomas Henry: 4 giornate di squalifica e 10.000 euro di ammenda

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo ha emanato il verdetto per la testata dell'allenatore Roberto D'Aversa a Thomas Henry, nel finale del match tra Lecce e Verona. La decisione è di 4 giornate di squalifica e 10.000 euro di ammenda, per il tecnico che è stato anche esonerato dal club giallorosso. Per l'attaccante scaligero invece la sanzione è di un solo turno di stop.

La nota del Giudice Sportivo: "SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00. D'AVERSA Roberto (Lecce): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE HENRY Thomas (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".