UFFICIALE - Di Maria lascia il Psg: pronto l'assalto della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso un comunicato ufficiale, il Paris Saint-Germain ha salutato Angel Di Maria, che dopo sette stagioni a Parigi inizierà una nuova avventura: "Il PSG saluta Angel Di Maria dopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L'argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il primo fornitore di assist di tutti i tempi del club". Lo aspetta la Juventus, pronto a metterlo sotto contratto per un anno e dagli l'occasione di competere anche in Serie A dopo aver fatto la differenza in Liga, Premier e Ligue 1.