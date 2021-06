UFFICIALE - Dopo Buffon altro colpo del Parma: preso Franco Vazquez

Attraverso il proprio profilo Instagram il centrocampista offensivo Franco Vazquez ha parlato per la prima volta da giocatore del Parma esprimendo la proprio felicità per l'approdo nel club ducale: "Ciao Parma, grazie per la fiducia. Ci aspetta un gran anno". Così scrive l'italo-argentino arrivato dal Siviglia e che vestirà la maglia numero dieci crociata nella prossima stagione.