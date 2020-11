UFFICIALE - Dzeko negativo al Covid: tornerà in campo proprio contro il Napoli

Dopo aver saltato le ultime due partite per Covid, la Roma ritrova il suo bomber. Edin Dzeko, infatti, è risultato negativo al tampone appena processato. Dzeko aveva saltato Genoa e Parma ma, ora, si candida per tornare in campo proprio domenica sera al San Paolo contro il Napoli.

Finalmente negativo! 🙏

Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!



Daje Roma ❤️ pic.twitter.com/cgIRNgmSRY — Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020