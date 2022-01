UFFICIALE - Eriksen torna a giocare, l'annuncio: "Ho firmato per il Brentford"

Breve messaggio di Christian Eriksen ai tifosi del Brentford, attraverso il Twitter ufficiale del club: "Sono felice di annunciare di aver firmato per il Brentford. Non vedo l'ora di iniziale e spero di vedervi presto".

