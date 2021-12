UFFICIALE - Fiorentina, arriva Ikoné: la conferma arriva dal comunicato del Lille

Il Lille ha confermato tramite il proprio sito ufficiale l'accordo "totale" con la Fiorentina per il passaggio in viola di Jonathan Ikone. Il giocatore verrà ufficializzato il 3 gennaio, data di apertura del calciomercato in Italia, ma nel frattempo è stato autorizzato ad approdare in Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina. Il giocatore è già a Firenze dal 29 dicembre, dopo le visite mediche effettuate in data 23 dicembre.